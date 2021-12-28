Детей начали прививать от COVID-19 в Витебской области

ННВ • 28/12/21 11:41 • Здароўе

С 27 декабря в Витебской области стартовала кампания по вакцинации детей от коронавирусной инфекции.



О том, что с вчерашнего дня в регионе начинается вакцинация против COVID-19 детей в возрасте от 12 до 17 лет, сообщила газета «Витебские вести» со ссылкой на главного государственного санитарного врача области Владимира Синкевича. Необходимых препаратов для иммунизации данной категории в регионе достаточно.

Детей будут прививать только китайской вакциной с клетками Веро инактивированной вирусной культуры. Для того, чтобы сделать прививку ребенку необходимо письменное согласие родителей или других законных представителей. Таки нормы установлены решением Министерства здравоохранения Республики Беларусь.

По последним данным Минздрава в Витебской области два компонента вакцины успели получить только 33,1% населения.