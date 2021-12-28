Дальнобойщика, сбившего пешехода и оттащившего его в кювет умирать, посадили на 3 года

Іван Дзедушкін • 28/12/21 16:35 • Здарэнні

23 декабря был вынесен приговор водителю, сбившему в Бешенковичском районе пешехода и удравшему с места ДТП.



Это дорожно-транспортное происшествие произошло в деревне Бочейково более года назад. Как установило следствие, фура ехала скоростью 90 километров в час при разрешенной в этом месте скорости в 20 километров в час.

Под грузовик попал 58-летний сварщик местного завода. Водитель оттащил еще живого человека в кювет и уехал ремонтировать поврежденную машину. Задержали его уже дома в Лиозно.

Судом Бешенковичского района 41-летний мужчина был признан виновным в признан виновным в нарушении правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшем по неосторожности смерть человека (часть 2 статьи 317 УК) и в заведомом оставлении в опасности, совершенном лицом, которое само по неосторожности поставило потерпевшего в опасное для жизни и здоровья состояние (часть 3 статьи 159 УК).

По совокупности дальнобойщика приговорили к 3 годам лишения свободы и лишением права управления автотранспортом на 5 лет со штрафом в 5800 рублей, сообщает пресс-служба Витебского областного суда. Свою вину на суде он признал частично.