«Витебскоблводоканал» заплатит компенсацию за грязную воду жительнице Сенно. А так можно было?

Ігар Арцюх • 27/12/21 16:02 • Здароўе

Суд обязал унитарное предприятие «Витебскоблводоканал» выплатить жительнице Сенно компенсацию морального вреда за некачественное водоснабжение.



Женщина подала в суд Октябрьского района Витебска иск, в котором говорилось, что 12 августа из кранов в ее квартире шла вода темного цвета с неприятным запахом. Она была лишена возможности на получение качественной питьевой воды, тратила своё время на вызов специалистов для отбора проб воды, на звонки в диспетчерскую службу и поэтому просит взыскать с предприятия 600 рублей в качестве компенсации морального вреда.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что на грязную воду жительница райцентра жаловалась несколько раз: 11 июля, 12 августа и 9 сентября. Заборы воды, сделанные 12 августа и 9 сентября, показали в первом случае несоответствие

СанПиН по показателю «мутность», а во втором — несоответствие по показателям «мутность» и «железо».

2 ноября суд Октябрьского района Витебска посчитал, что нарушение прав потребителя жилищно-коммунальной услуги было подтверждено в ходе судебного заседания, и решил взыскать с «Витебскоблводоканала» в пользу жительницы райцентра 500 рублей компенсации морального вреда, а в пользу государства — 87 рублей пошлины.

УП «Витебскоблводоканал» подал апелляцию в областной суд, но там 16 декабря определили оставить решение суда Октябрьского района города Витебска без изменения, а апелляционную жалобу без удовлетворения.