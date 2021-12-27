В Витебской области не смогли выполнить план по вакцинации населения против COVID-19

Сяржук Серабро • 27/12/21 15:14 • Здароўе

К 24 декабря в Витебской области смогли привить вакцинами против коронавирусной инфекции только 33,1% населения региона, что практически в два раза меньше, чем планировалось.



Как сообщали «ННВ», согласно утвержденному 4 марта заместителем председателя Витебского областного исполнительного комитета Владимиром Пениным плану, к концу года в каждом из районов области должно было привито не менее 60% от населения.

В конце ноября в регионе оба компонента вакцины против COVID-19 получили 278 500 человек или чуть менее 25% от всех жителей. За прошедшие после этого 32 дня, если верить официальной статистике, удалось привить двумя компонентами еще 92 700 челок — т.е. за один месяц вакцинировали четверть от всех вакцинированных или треть от вакцинированных за предыдущий период. Темпы вакцинации при этом были на уровне 2 897 человек в среднем в день. Возможно, положительную роль в этом сыграли поставки китайской вакцины.

По абсолютному количеству вакцинированных двумя компонентами Витебская область является аутсайдером среди всех регионов Беларуси с результатом в 371 200 человек. Однако, если учитывать, какая доля населения получила вакцину, то Витебщина оказывается на 5-м месте, обогнав Брестскую и Минскую области. А в лидерах — Гомельская область, где привито уже 44,2% жителей. Что касается столицы, то двухмиллионный Минск обгоняет Витебск всегона 1 процент.

Всего же в Беларуси по состоянию на 24 декабря 3 517 000 человек прошли полный курс вакцинации.