Утонувшего рыбака нашли спустя 5 дней, он погиб на озере оболе в Браславском районе

• 27/12/21 22:49 • Турызм

24 декабря водолазы подняли из-подо льда на озере Оболе недалеко от литовской границы тело погибшего рыбака.
Витебске на Двине открыли сезон подледной рыбалки. Фото Сергея Серебро

62-летний житель Браславского района ушел рыбачить еще 19 декабря. Поскольку сельчанин был одиноким, соседи не сразу заметили его исчезновение.

Тело рыбака нашли подо льдом в 40 метрах от берега. Толщина льда в этом месте не превышала 7 сантиметров, а на рыбаке не было никаких средств спасения, сообщает газета «Браслаўская звязда» со ссылкой на председателя районной организации ОСВОД Евгения Высоцкого.

             
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