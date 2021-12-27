Утонувшего рыбака нашли спустя 5 дней, он погиб на озере оболе в Браславском районе
24 декабря водолазы подняли из-подо льда на озере Оболе недалеко от литовской границы тело погибшего рыбака.
62-летний житель Браславского района ушел рыбачить еще 19 декабря. Поскольку сельчанин был одиноким, соседи не сразу заметили его исчезновение.
Тело рыбака нашли подо льдом в 40 метрах от берега. Толщина льда в этом месте не превышала 7 сантиметров, а на рыбаке не было никаких средств спасения, сообщает газета «Браслаўская звязда» со ссылкой на председателя районной организации ОСВОД Евгения Высоцкого.
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