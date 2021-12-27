Легковушка столкнулась с микроавтобусом в Полоцком районе, пострадала женщина

Сяржук Серабро • 27/12/21 14:21 • Здарэнні

Лобовое столкновение легкового автомобиля с микроавтобусом произошло 26 декабря на трасса Р-46 в Полоцком районе.



В 12:45, проезжая 47-й километр автодороги, 39-летняя женщина, управлявшая легковушкой «Opel», не справилась с управлением, вылетела на полосу встречного движения и врезалась в автомобиль «Citroën».

В результате дорожно-транспортного происшествия микроавтобус съехал в кювет и перевернулся.

Женщина, управлявшая легковушкой, получила травмы и была доставлена в травматологическое отделение Полоцкой центральной районной больницы, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.