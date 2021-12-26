Два пенсионера отравились угарным газом в Глубокском районе на Рождество, один погиб
На Рождество два пенсионера в агрогородке Бабичи Глубокского района отравились угарным газом в бане.
Сообщение о пострадавших мужчинах поступило в МЧС 25 декабря в 18:22 из больницы. Как выяснилось, двое 65-летних пенсионеров отправились в баню, через некоторое время одного из них обнаружили мертвым, а второго — с признаками отравления угарным газом.
По предварительной версии причиной гибели и отравления сельчан стало преждевременное закрытие задвижки дымохода печи в бане, сообщается пресс-службой МЧС.
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