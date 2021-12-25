Завтра в Витебске ожидается сильный ветер. Оранжевый уровень опасности

• 25/12/21 17:04 • Здароўе

Опасное усиление ветра ожидается 26 декабря на большей части территории Витебской области и в Витебске.
На Рождество на Витебск обрушилась жесткая метель при чувствительном морозе. Фото Сергея Серебро

Согласно штормовому предупреждению синоптиков в воскресенье ожидаются порывы юго-западного и западного ветра скоростью до 15-20 метров в секунду.

Температура атмосферного воздуха при этом в Витебске к вечеру упадет до −16 °C, что будет чувствоваться, как 24 градуса мороза. Ожидаются умеренный снег и замерзающий туман.

МЧС дает следующие рекомендации для населения при усилении ветра:

  • Уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу.
  • Машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.
  • Находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.
             
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