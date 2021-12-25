Рождественская метель — в Витебске погода сказочная, но некомфортная
На Рождество на Витебск обрушилась жесткая метель при чувствительном морозе.
Во второй половине дня температура атмосферного воздуха в областном центре держалась в районе -8 °C, при этом бушевала метель, а скорость порывов ветра достигала 13 метров в секунду.
Из-за снегопада горизонтальная видимость падала до 600 метров, что значительно ухудшило дорожную обстановку, а вертикальная снизилась и вовсе до 90 метров.
За сутки в Витебске выпало 3,3 миллиметра осадков, что, безусловно, приведет к заметном увеличению высоты снежного покрова.
Ожидается, что снег будет идти всю ночь. С утра атмосферное давление начнет расти, а температура воздуха — падать. По прогнозам синоптиков завтра в Витебске возможно до -12 °C мороза. Из-за высокой влажности и ветра это будет ощущаться, как -21 °C.
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