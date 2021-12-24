В Лепельском районе женщина попала под машину

ННВ • 24/12/21 15:18 • Здарэнні

Вечером 23 декабря в Лепельском районе в результате наезда автомобилем пострадал пешеход.



В 17:30 25-летний водитель «Hyundai» на 155-м километре автодороги М3 совершил наезд на пешехода 53-летнию женщину. Автомобиль ехал в сторону Витебска, а женщина пересекала дорогу вне пешеходного перехода.

В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход получила телесные повреждения, с которыми доставлена в Лепельскую центральную районную больницу, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.