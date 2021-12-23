За 10 лет салат Оливье подорожал в Беларуси более чем в 3 раза

Сяржук Серабро • 23/12/21 17:18 • Эканоміка

Более чем три раза подорожал набор для салата «Оливье» за последние 10 лет. Сильнее всего в Беларуси за это время выросли цены на… картошку.



Десять лет назад, в декабре 2011 года, «ННВ» посчитали, во сколько обойдется ставший в постсоветских странах традиционным новогодним блюдом салат «Оливье». Тогда эта корзина стоила 68 480 неденоминированных рублей или 6 рублей 85 копеек в теперешних деньгах.

В декабре 2021 года за тазик салата, который десять лет назад стоил меньше 7 рублей, придется выложить уже почти 23 рубля.

Колбаса варёная («Докторская», 1 кг) — 9 рублей 25 копеек (3 рубля) — подорожала в 3,1 раза;

Картофель (1 кг) — 1 рубль 59 копеек (18 копеек) — подорожал в 8,8 раза;

Морковь (1 кг) — 1 рубль 49 копеек (27,5 копеек) — подорожала в 4,2 раза;

Лук репчатый (1 кг) — 1 рубль 19 копеек (41,3 копеек) — подорожал в 2,9 раза;

Зеленый горошек (1 банка) — 1 рубль 65 копеек (69 копеек) — подорожал в 2,4 раза;

Маринованные огурцы (850 грамм) – 4 рубля 85 копеек (1 рубль 19 копеек) — подорожали в 4,1 раза;

Яйца (10 штук) — 2 рубля 26 копеек (85 копеек) — подорожали в 2,7 раза;

Майонез (200 грамм) – 1,05 копеек (25 копеек) — подорожал в 4,2 раза.

Цена всего набора продуктов выросла в 3,4 раза. Как видим, десять лет назад больше рубля стоили только колбаса и маринованные огурцы. В наборе нынешнего года с ценой меньше рубля нет ни одного продукта.

Половина из восьми ингредиентов за это время подорожала более чем в четыре раза, при этом цены на картошку выросли почти в девять раз.

Стоимость такого набора «ННВ» оценивали также примерно десять месяцев назад. Благодаря этому можно проследить рост цен на продукты в течение 2021 года. Так, вареная колбаса подорожала на 9,47%, картошка — на 43,24%, морковка — на 40,24%, лук — на 3,48%, горошек — на 6,45%, маринованные огурцы — на 2,73%, майонез — 17,98. Весь набор вырос в цене практически на 11 % — т.е. больше чем по проценту в месяц.