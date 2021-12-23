Шесть человек спасли на пожаре в Витебске, горела пятиэтажка на Смоленской улице

Зоя Машэка • 23/12/21 14:13 • Здарэнні

Вечером 22 декабря произошел пожар в доме №8 корпус 3 на Смоленской улице, пожарные спасли с пятого этажа троих детей и троих взрослых, еще 4 человек эвакуировали из подъезда.



Как оказалось, в 22:07 загорелась одна из квартир этого дома на четвертом этаже. Жилище принадлежит 67-летней пенсионерке, а жила там молодая семья с детьми 5-ти и 11-ти лет. Погорельцы смогли выбраться из помещения самостоятельно.

А вот те, кто жил на пятом этаже пробиться сквозь густой дым в подъезде уже не могли. К приезду пожарных на балконе над горящей квартирой находились 36-летний мужчина, 33-летняя женщина и их дети 12-ти, 9-ти и 4-х лет. Эту семью спустили по выдвижной лестнице пожарной автоцистерны. Таким же образом пришлось спасать их 70-летнего соседа.

Кроме того из задымленного подъезда спасатели вывели еще четырех человек.

В загоревшейся квартире на четвертом этаже были закопчены стены и потолок, а также повреждено имущество. По предварительной версии пожар начался из-за короткого замыкания электрической проводки, сообщается пресс-службой МЧС.