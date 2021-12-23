На площади Победы в Витебске уже смонтировали новую сцену для зажжения ёлки. Фотофакт

ННВ • 23/12/21 14:55 • Культура

Вечером 23 декабря в Витебске должны торжественно зажечь главную ёлку области, подготовительные мероприятия уже закончены.



В среду здесь завершали монтаж крытой сценической площадки и звукового оборудования. Напомним, что для площади Победы центр культуры «Витебска» закупал мобильный сценический комплекс за 400 000 рублей.

Этот электронный аукцион был признан несостоявшимся после чего в декабре ГЦК провел закупку указанного сценического комплекса из одного источника. Цена площадки осталась прежней — 400 000 рублей. Поставить сцену заказчику должны были до 18 декабря.

Напомним, что парада Дедов Морозов сегодня в Витебске не будет. Как и в прошлом году мероприятие ограничится зажжением огней на ёлке и концертом.