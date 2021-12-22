Жительница Постав ходила в магазин без маски и ела продукты, если отказывали в обслуживании. Суд ее оправдал

Ігар Арцюх • 22/12/21 14:45 • Здароўе

Суд оправдал жительницу Постав, которая съела несколько сырков и выпила напиток, после того как ее отказались обслужить из-за отсутствия маски. Так она делала несколько дней.



Женщина ходила в магазин перед закрытием 25, 26 и 29 сентября и упорно не надевала маску. Когда же на кассе ее отказывались обслуживать, она на глазах у изумленных продавцов ела продукты и пила напитки.

На женщину составили протоколы за административное правонарушение, предусмотренное статьёй 11.3 КоАП — умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества. Поставчанке инкриминировалось нанесение магазину вреда в размере 18 рублей 53 копеек в первый вечер, 22 рублей 36 копеек во второй и 17 рублей 39 копеек — в третий.

На суде женщина заявила, что ела продукты из-за того что была голодной, умысла на повреждения имущества не имела и хотела рассчитаться, но продавцы отказывались ее обслуживать, так как не было маски.

То, что покупательница просила рассчитать, ее подтвердили и сотрудники милиции, которых вызывали в магазин из-за конфликта.

В результате после рассмотрения этого дела суд Поставского района пришел к выводу, что в действиях женщины нет состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 11.3 КоАП, так как у нее не была прямого умысла на повреждение имущества, и прекратил дело.