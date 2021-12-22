Шумилинский райисполком купит к Новому году кроссовер в предтоповой комплектации
Чиновники из Шумилинского райисполкома приобретают к Новому году кроссовер «Geely Coolray» за 61 000 рублей.
Закупка производится из одного источника. Автомобиль должен быть в исполнении «Flagship» — это предтопавая комплектация, топовая отличается от нее только двухцветным кузовом и спортивным спойлером.
Машина закупается за счет районного бюджета, поставить заказчику ее должны до 30 декабря. Ориентировочная стоимость закупки составляет 61 000 рублей.
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