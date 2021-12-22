Один человек погиб и двое пострадали в результате ДТП под Витебском

Іван Дзедушкін • 22/12/21 12:40 • Здарэнні

22 декабря под Витебском столкнулись две легковушки, девушка, управлявшая оной из них, погибла, а ехавшие в другой мужчина и женщина попали в больницу.



Утром на 104 километретрассы М8 33-летняя женщина на «Opel Corsa» пошла на обгон фуры, при этом ее авто вынесло на полосу встречного движения. В результате в «Opel» врезалась «Mazda», за рулём которой был 61-летний мужчина.

Управлявшая «Opel Corsa» девушка в результате столкновения погибла на месте аварии. Водитель и пассажирка второй легковушки получили травмы, их пришлось госпитализировать.

На месте дорожно-транспортного происшествия уже работают следственно-оперативная группа, ГАИ, МЧС и медики, сообщает пресс-служба УВД Витебского облисполкома.