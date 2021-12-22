Очередной рыбак провалился под лед в Витебской области, мужчину успели спасти

Зоя Машэка • 22/12/21 12:13 • Турызм

Днем 21 декабря в Лепеле на озере Проша под лед провалился рыбачивший там 45-летний мужчина.



Полынья образовалась на расстоянии примерно 30 метров от берега. Спасателей вызвала женщина, увидевшая, как тонет мужчина.

Один из пожарных в водолазном костюме добрался до терпящего бедствие мужчины и вытащил его на поверхность воды. Второй спасатель добрался до них со спасательной доской, пострадавшего уложили на нее и доставили на берег.

Как выяснилось позже, житель Лепеля рыбачил на еще не совсем окрепшем льду и провалился. После спасения его пришлось немедленно доставить в больницу, сообщается пресс-службой МЧС.

Напомним, что днем ранее на озере Плисса в Глубокском районе утонул 78-летний пенсионер. Всего же увлечение зимней рыбалкой в Витебской области погубило уже 8 человек.