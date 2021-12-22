Меньше 12 долларов обошлось минчанину двухэтажное здание школы в Лепельском районе

ННВ • 22/12/21 20:03 • Эканоміка

22 декабря на аукционе за одну базовую величину продали двухэтажное кирпичное здание средней школы в деревне Новые Волосовичи Лепельского района.



Здание школы в Новых Волосовичах построили в 1984 году, однако в 2017 году школу в этой деревне власти закрыли, а здание выставили на продажу.

Продать школу пытались семь раз, при этом дважды — за одну базовую. Но покупатель нашелся только теперь, в результате житель столицы прибрел этот лот за одну базовую.

Кроме собственно здания школы общей площадью 3352 квадратных метров, в него входят теплица, сарай, спортивная площадка, а также водопровод и канализация.

Минчанин планирует использовать школу в сфере оказания бытовых услуг населению. В соответствии с условиями продажи, в течении 2 лет новый собственник должен провести реконструкцию объекта и организовать предпринимательскую деятельность, сообщает комитет «Витебскоблимущество».