Витеблянин хотел торговать «паленкой» за биткоины

Іван Дзедушкін • 21/12/21 13:58 • Эканоміка

Шесть упаковок поддельной водки «Finlandia» изъяли щ 30-летнего жителя Витебска, он хотел продать их за криптовалюту.



Внимание сотрудников ОБЭП Первомайского РОВД привлекло объявление о продаже импортной водки, размещенное на одной интернет-площадок. Удивление вызвала тара, которая вообще никогда не использовалась этим известным брендом.

Примечательно, что предприимчивый витеблянин предлагал рассчитываться за контрафактный алкоголь при помощи криптовалюты.

В результате силовики изъяли у молодого человека 6 упаковок фальсифицированной водки в ассортименте общим объемом 18 литров. Общая стоимость партии алкоголя оцениватся в 1000 рублей.

В отношении витеблянина составили несколько протоколов об административных правонарушениях, сообщает пресс-служба УВД Витебского облисполкома.