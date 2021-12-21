Витеблянин хотел торговать «паленкой» за биткоины
Шесть упаковок поддельной водки «Finlandia» изъяли щ 30-летнего жителя Витебска, он хотел продать их за криптовалюту.
Внимание сотрудников ОБЭП Первомайского РОВД привлекло объявление о продаже импортной водки, размещенное на одной интернет-площадок. Удивление вызвала тара, которая вообще никогда не использовалась этим известным брендом.
Примечательно, что предприимчивый витеблянин предлагал рассчитываться за контрафактный алкоголь при помощи криптовалюты.
В результате силовики изъяли у молодого человека 6 упаковок фальсифицированной водки в ассортименте общим объемом 18 литров. Общая стоимость партии алкоголя оцениватся в 1000 рублей.
В отношении витеблянина составили несколько протоколов об административных правонарушениях, сообщает пресс-служба УВД Витебского облисполкома.
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