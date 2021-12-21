В Орше сгорела электричка

Зоя Машэка • 21/12/21 12:57 • Здарэнні

Ночью в Орше загорелся электропоезд, стоявший на запасном пути.



Пожар произошел на железнодорожной станции «Орша-Центральная» 21 декабря в 3:19. Горел электровоза №13917661 пассажирского поезда «Минск-Орша», сформированого из 8 вагонов.

После отключения контактной сети и получения допуска на тушение, спасатели ликвидировали пожар. В результате инцидента огнем были повреждена кабина машиниста и места для пассажиров, сообщается пресс-службой МЧС.

По факту пожара электропоезда проводится проверка, причина пожара устанавливается. Люди во время пожара не пострадали, задержки в движении поездов не произошло.