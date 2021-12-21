Дочки рабочего, которого зарезало поездом в Орше, получат по 35 000 рублей компенсации

Ігар Арцюх • 21/12/21 15:20 • Здарэнні

Железная дорога выплати компенсацию за моральный вред двум дочерям 39-летнего рабочего, которого в Орше зарезало поездом.



Напомним, что 13 февраля на станции «Орша Западная» 39-летний и 34-летний рабочие расчищали железнодорожное полотно от снега и попали под шедший по этому пути дизель-поезд «Орша-Кричев». Старший мужчина погиб.

Следственный комитет по факту аварии возбудил уголовное дело по части 2 статьи 306 УК — нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека и причинение тяжкого телесного повреждения. Следствием было установлено, что 36-летний бригадир пути не обеспечил безопасное производство работ по очистке стрелочных переводов и железнодорожных путей от снега, не организовал работу по ограждению места производства работ переносным сигналом остановки.

Супруга погибшего рабочего подала в суд иск к РУП «Могилевское отделение Белорусской железной дороги» о возмещении морального вреда в интересах своих дочерей.

Она просила суд взыскать с железной дороги в пользу несовершеннолетних детей денежную компенсацию морального вреда в размере по 100 000 рублей каждой девочке.

Представитель РУП «Могилевское отделение Белорусской железной дороги» в судебном заседании исковые требования признала, однако полагала, что размер денежной компенсации морального вреда должен быть уменьшен.

В результате рассмотрения этого дела суд Оршанского района и города Орши постановил взыскать с РУП «Могилевское отделение Белорусской железной дороги» в пользу каждой из дочерей погибшего мужчины по 35 000 рублей, а также судебные расходы в размере 550 рублей.

Это решение суда не было обжаловано, не опротестовано и вступило в законную силу, сообщает пресс-служба Витебского областного суда.