Дочки рабочего, которого зарезало поездом в Орше, получат по 35 000 рублей компенсации
Железная дорога выплати компенсацию за моральный вред двум дочерям 39-летнего рабочего, которого в Орше зарезало поездом.
Напомним, что 13 февраля на станции «Орша Западная» 39-летний и 34-летний рабочие расчищали железнодорожное полотно от снега и попали под шедший по этому пути дизель-поезд «Орша-Кричев». Старший мужчина погиб.
Следственный комитет по факту аварии возбудил уголовное дело по части 2 статьи 306 УК — нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека и причинение тяжкого телесного повреждения. Следствием было установлено, что 36-летний бригадир пути не обеспечил безопасное производство работ по очистке стрелочных переводов и железнодорожных путей от снега, не организовал работу по ограждению места производства работ переносным сигналом остановки.
Супруга погибшего рабочего подала в суд иск к РУП «Могилевское отделение Белорусской железной дороги» о возмещении морального вреда в интересах своих дочерей.
Она просила суд взыскать с железной дороги в пользу несовершеннолетних детей денежную компенсацию морального вреда в размере по 100 000 рублей каждой девочке.
Представитель РУП «Могилевское отделение Белорусской железной дороги» в судебном заседании исковые требования признала, однако полагала, что размер денежной компенсации морального вреда должен быть уменьшен.
В результате рассмотрения этого дела суд Оршанского района и города Орши постановил взыскать с РУП «Могилевское отделение Белорусской железной дороги» в пользу каждой из дочерей погибшего мужчины по 35 000 рублей, а также судебные расходы в размере 550 рублей.
Это решение суда не было обжаловано, не опротестовано и вступило в законную силу, сообщает пресс-служба Витебского областного суда.
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