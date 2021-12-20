Витеблянин закопал в Сенненском районе более 12 тыс. долларов. Где он их взял?

Іван Дзедушкін • 20/12/21 13:56 • Крымінал

Следователи разыскали и выкопали в Сенненском районе 11 700 долларов и 800 евро, сокрытые там 28-летним жителем Витебска.



Эта история началась 17 декабря, когда компания из четырех человек отдыхала с алкоголем в одной из квартир областного центра.49-летний хозяин решил похвастаться перед знакоыми и показал им крупную сумму в валюте, вырученную за проданную квартиру.

К расстройству мужчины похмельным утром 18 декабря денег дома он уже не нашел. Подозрение пало на одного из гостей — 28-летнего парня.

Задержанный витеблянин признался в хищении и рассказал где их спрятал. Силовики выехали в Сенненский район и нашли там закопанные 11 700 долларов и 800 евро. Деньги вернули законному владельску.

А в отношении его гостя возбуждили уголовное дело по части 4 статьи 205 УК — кража, совершенная в особо крупном размере, сообщает официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.