Ребенок в Орше попал под грузовик прямо перед школой

ННВ • 20/12/21 16:59 • Здарэнні

20 декабря в Орше в результате наезда грузовиком пострадал 11-летний мальчик.



Около 13:00 напротив средней школы №16 на улице Льва Толстого школьник переходил проезжую часть вне пешеходного перехода. В этот момент его сбил автомобиль «УАЗ», которым управлял 48-летний водитель.

Отметим, что пешеходные переходы находятся примерно в 100 метрах от школы, а участок улицы напротив здания огорожен с двух сторон т.н. «лежачими полицейскими».

В результате дорожно-транспортного происшествия ребенок получил травмы, его пришлось доставить в больницу. По факту наезда на школьника проводится проверка, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.