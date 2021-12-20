Прокуратура взыскивает деньги за дохлых коров с колхозников

Ігар Арцюх • 20/12/21 15:00 • Эканоміка

Прокуратура Витебской области занимает возмещением ущерба, причиненного падежом крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях региона.



Согласно проведенного ведомство анализа ситуации, в ряде случаев непроизводительному выбытию животных способствовало ненадлежащее исполнение работниками сельскохозяйственных организаций трудовых обязанностей. При этом руководство организаций агропромышленного комплекса не всегда обеспечивало взыскание причиненного ущерба с виновных.

В таких случаях этим начинает заниматься прокуратура, обращаясь с исками в суд. В частности, по иску прокурора Лепельского района в пользу КУПСХП «Лепельское» взыскано более 6000 рублей.

Всего за истекший период 2021 года суды области уже рассмотрели и удовлетворили более 30 подобных исков прокуроров районов на сумму свыше 40 000 рублей.

Прокуратура также организовала контроль за обращением исполнительных листов к исполнению, поскольку ранее имелись факты, когда после вынесения судами решений организации не обращались за получением исполнительных документов или утрачивали их.

По большинству исполнительных документов производятся удержания из зарплаты должников. В других случаях задействованы органы принудительного исполнения. Деятельность судебных исполнителей по взысканию ущерба от падежа КРС взята на контроль, что уже принесло результат.

Так, для взыскания долга с бывшего работника одного из предприятий Лепельского района наряду с иными мерами вынесено предписание о запрете регистрационных действий в отношении автомобиля, принадлежащего должнику на праве совместной собственности. В результате должник в кратчайший срок уплатил 1400 рублей в счет возмещения ущерба, причиненного падежом скота, сообщает служба информации прокуратуры Витебской области.