Парада Дедов Морозов в Витебске не будет. Узнали, когда зажгут ёлку на площади Победы

ННВ • 20/12/21 15:19 • Падзеі

В этом году парад Дедов Морозов и Снегурочек в Витебске опять не состоится. Стало известно, когда зажгут главную ёлку.



Как и в прошлом году, торжественное зажжение главной ёлки Витебской области обойдется без ставшего на какое-то время традиционным парада Дедов Морозов по центральным улицам Витебска.

Мероприятие запланировано на 23 декабря, огни на ёлке на площади Победы собираются зажечь вечером. Общегородская акция «Зажжём» ёлку вместе!» будет проходить с 18:00 до 19:30.

В программе торжественного зажжения новогодней ёлки предусмотрены праздничное представление с участием Деда Мороза, Снегурочки и сказочных персонажей, а также конкурсно-танцевальная программа.