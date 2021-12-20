Парада Дедов Морозов в Витебске не будет. Узнали, когда зажгут ёлку на площади Победы
В этом году парад Дедов Морозов и Снегурочек в Витебске опять не состоится. Стало известно, когда зажгут главную ёлку.
Как и в прошлом году, торжественное зажжение главной ёлки Витебской области обойдется без ставшего на какое-то время традиционным парада Дедов Морозов по центральным улицам Витебска.
Мероприятие запланировано на 23 декабря, огни на ёлке на площади Победы собираются зажечь вечером. Общегородская акция «Зажжём» ёлку вместе!» будет проходить с 18:00 до 19:30.
В программе торжественного зажжения новогодней ёлки предусмотрены праздничное представление с участием Деда Мороза, Снегурочки и сказочных персонажей, а также конкурсно-танцевальная программа.
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