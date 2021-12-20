Два человека пострадали в результате опрокидывания кроссовера в Сенненском районе

Іван Дзедушкін • 20/12/21 13:32 • Здарэнні

19 декабря «Nissan Qashqai» вылетел с дороги в Сенненском районе, пассажирку из салона пришлось извлекать спасателям.



В 15:40 в районе деревни Белая Липа 60-летний водитель кроссовера, ехавший со стороны Витебска в направлении Сенно, не справился с управлением и съехал в правый по ходу движения кювет. Там «Nissan Qashqai» перевернулся.

Водитель из легковушки смог выбраться самостоятельно, а вот его 50-летней пассажирке потребовалась помощь спасателей.

Им пришлось разрезать стойку крыши кроссовера и заднюю пассажирскую дверь. После этого женщине надели воротник Шанца для фиксации шейного отдела позвоночника и достали из поврежденной машины, сообщается пресс-службой МЧС.

И мужчину, и женщину передали медикам, которые доставили их в Сенненскую центральную районную больницу. У водителя ушибы и ссадины, а вот пассажирка пострадала сильнее.