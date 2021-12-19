Мороз и сильный ветер — завтра в Витебске ухудшится погода

ННВ • 19/12/21 13:56 • Здароўе

Резкое ухудшение погоды ожидается 20 декабря в Витебской области.



Температура атмосферного воздуха начнет падать уже сегодня вечером и в понедельник может опуститься до -13 °C.

При этом ветер будет усиливаться, прогнозируется, что его скорость составит до 7 метров в секунду, а скорость порывов достигнет 15-18 метров в секунду.

Из-за ветра и высокой влажности мороз будет ощущаться гораздо сильнее — по ощущениям температура будет на уровне -20..-22 °C.

В ночь с воскресенья на понедельник в Витебске также возможны слабый снег и туман.