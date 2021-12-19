Лосенок провалился под лед под Витебском. Как его спасали

ННВ • 19/12/21 9:55 • Экалогія

18 декабря на озере Добрино в Витебском районе под лед провалился лосенок.



Спасателей вызвали очевидцы происшествия. Трое пожарных добрались до полыньи в 200 метрах от берега, чтобы спасти животное.

Они обвязали его веревкой и подняли на лед. А потом по льду тащили лосенка до берега.

После небольшого отдых лосенок поднялся на ноги и убежал от своих спасителей в лес, сообщается пресс-службой МЧС.