Человек погиб под поездом на станции Езерище
17 декабря поезд насмерть сбил 51-летнего жителя Городоккого района, трагедия произошла в Езерище.
По словам машиниста, подъезжая ночью к станции Езерище, он заметил сидящего на бетонной платформе вблизи железнодорожных путей человека. Не смотря на звуковые сигналы и экстренное торможение, наезда на мужчину избежать не удалось.
От полученных травм сбитый мужчина скончался на месте происшествия. Следственно-оперативная группа установила, что погиб 51-летний житель Городокского района. Мужчина на поезде в Езерище, где купил алкоголь. Распив спиртное, он пришел на станцию и ждал дизель-поезд, чтобы уехать домой.
По данному факту гибели человека на железной дороге Городокский районный отдел Следственного комитета проводит проверку, сообщает официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.
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