За последний месяц больше всего подорожали продукты
В ноябре самым высоким был рост цен на продукты, на втором месте непродовольственные товары, а услуги почти не подорожали.
Согласно официальной статистике цены на продовольственные товары в ноябре были на 0,6% выше, чем в октябре. Непродовольственные товары подорожали на 0,2%, а услуги — и вовсе на 0,01%.
По отношению к ноябрю 2020 года цены на продукты выросли на 10,4%, на непродовольственные товары — на 9%, на услуги — на 7,8%.
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