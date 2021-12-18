За последний месяц больше всего подорожали продукты

Сяржук Серабро • 18/12/21 19:46 • Эканоміка

В ноябре самым высоким был рост цен на продукты, на втором месте непродовольственные товары, а услуги почти не подорожали.



Согласно официальной статистике цены на продовольственные товары в ноябре были на 0,6% выше, чем в октябре. Непродовольственные товары подорожали на 0,2%, а услуги — и вовсе на 0,01%.

По отношению к ноябрю 2020 года цены на продукты выросли на 10,4%, на непродовольственные товары — на 9%, на услуги — на 7,8%.