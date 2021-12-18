В Билево пропала 12-летняя девочка

ННВ • 18/12/21 14:08 • Грамадства

17 декабря в Витебске пропала 12 летняя девочка, ее ищут волонтеры и милиция.



В пятницу вечером Руслана Кинцурашвили ушла из дому в неизвестном направлении и не вернулась, живет девочка на улице Богатырева.

Подростку на вид 12-13 лет, девочка худощавого телосложения, ростом 165 сантиметров. В тот вечер была одета в пуховик темно-синего цвета с капюшоном, лосины серо-оливкового цвета, ботинки черного цвета с каблуком. Может быть без головного убора.

Об исчезновении девочки объявили волонтеры и милиция. Всех, кто заметит ребенка, просят сообщить об этом по следующим телефонам: