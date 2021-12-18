В Билево пропала 12-летняя девочка
17 декабря в Витебске пропала 12 летняя девочка, ее ищут волонтеры и милиция.
В пятницу вечером Руслана Кинцурашвили ушла из дому в неизвестном направлении и не вернулась, живет девочка на улице Богатырева.
Подростку на вид 12-13 лет, девочка худощавого телосложения, ростом 165 сантиметров. В тот вечер была одета в пуховик темно-синего цвета с капюшоном, лосины серо-оливкового цвета, ботинки черного цвета с каблуком. Может быть без головного убора.
Об исчезновении девочки объявили волонтеры и милиция. Всех, кто заметит ребенка, просят сообщить об этом по следующим телефонам:
- +375-29-711-53-16;
- +375-29-310-40-02;
- 102.
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