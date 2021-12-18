Три рыбака провалились под лед на озерах Витебщины, спасти удалось только одного
17 декабря спасателям Витебской области пришлось извлекать из воды тела двух утонувших рыбаков, третьего мужчину они успели спасти.
Вечером 16 декабря в Поставском районе на озере Ясюковское утонул 33-летний рыбак. Его тело удалось найти только на следующий день, водолазы подняли утонувшего рыбак с глубины 3 метра.
17 декабря вечером родственники 74-летнего пенсионера сообщили, что он пропал на озере Зеленское вблизи агрогородка Бабиновичи Лиозненского района. Спасатели нашли тело пожилого мужчины в полынье примерно в 40 метрах от берега, он также утонул.
В тот же день 68-летний пенсионер едва не утонул на озере Селище в Ушачском районе. Местный житель рыбачил, когда под ним проломался лед.
На этот раз спасатели подоспели вовремя и успели вытащить мужчину. Он получил общее переохлаждение организма и был госпитализирован в больницу, сообщается пресс-службой МЧС.
На всех трех озерах толщина льда не превышала 3 сантиметров, в то время как для того, чтобы лед уверенно выдерживал человека, его толщина должна быть не менее 7 сантиметров.
С начала ледостава на водоемах Витебской области уже утонули как минимум 7 любителей подледного лова.
Чытайце яшчэ
Каментаваць
Вы павінны увайсці каб каментаваць.