Три рыбака провалились под лед на озерах Витебщины, спасти удалось только одного

Зоя Машэка • 18/12/21 14:58 • Здарэнні

17 декабря спасателям Витебской области пришлось извлекать из воды тела двух утонувших рыбаков, третьего мужчину они успели спасти.



Вечером 16 декабря в Поставском районе на озере Ясюковское утонул 33-летний рыбак. Его тело удалось найти только на следующий день, водолазы подняли утонувшего рыбак с глубины 3 метра.

17 декабря вечером родственники 74-летнего пенсионера сообщили, что он пропал на озере Зеленское вблизи агрогородка Бабиновичи Лиозненского района. Спасатели нашли тело пожилого мужчины в полынье примерно в 40 метрах от берега, он также утонул.

В тот же день 68-летний пенсионер едва не утонул на озере Селище в Ушачском районе. Местный житель рыбачил, когда под ним проломался лед.

На этот раз спасатели подоспели вовремя и успели вытащить мужчину. Он получил общее переохлаждение организма и был госпитализирован в больницу, сообщается пресс-службой МЧС.

На всех трех озерах толщина льда не превышала 3 сантиметров, в то время как для того, чтобы лед уверенно выдерживал человека, его толщина должна быть не менее 7 сантиметров.

С начала ледостава на водоемах Витебской области уже утонули как минимум 7 любителей подледного лова.