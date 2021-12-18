Пропавшая в Витебске девочка нашлась. Где ее обнаружили?

• 18/12/21 18:51 • Здарэнні

Ушедшая 17 декабря из дому 12-летняя девочка, живущая в Билево, нашлась.
В пятницу вечером Руслана Кинцурашвили ушла из дому в неизвестном направлении и не вернулась, живет девочка на улице Богатырева

Напомним, что вчера вечером в Витебске пропала Руслана Кинцурашливли, она ушла из квартиры родителей на улице Богатырева, и почти сутки о подростке не было ничего известно.

Ориентировки на девочку рассылала милиция и волонтеры.

Беглянку сегодня днем обнаружили милиционеры в одном из магазинов областного центра. С девочкой все в порядке, об этом сообщил официальный телеграм-канал УВД Витебского облисполкома.

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