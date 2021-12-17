В Витебске на пожаре погиб мужчина
43-летний мужчина погиб в результате пожара на 1-й Новосуражской улице в Витебске.
В 3:50 пожарные Витебска получили сообщение о горящем частном доме. Приехавшие на вызов экипажи увидели, что здание горит открытым пламенем. К этому времени уже обрушились крыша и потолок.
В ходе тушения пожара спасатели внутри дома нашли тело погибшего владельца жилья.
По факту гибели человека на пожаре проводится проверка, причина пожара устанавливается. Рассматривается версия – неосторожное обращение с огнем, сообщается пресс-службой МЧС.
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