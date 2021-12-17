В Витебске микроавтобус въехал в самосвал, есть пострадавший

Іван Дзедушкін • 17/12/21 1:22 • Здарэнні

16 декабря в Витебске микроавтобус столкнулся с самосвалом на Московском проспекте.



Около 13:15 33-летний водитель микроавтобуса «Volkswagen», ехавший со стороны улицы Терешковой в сторону Короткевича, «догнал» двигавшийся впереди «МАЗ».

По предварительной информации водитель микроавтобуса не соблюдал дистанцию, в результате чего и столкнулся с грузовиком, за рулем которого был 63-летний водитель.

В результате столкновения пострадал 27-летний пассажир микроавтобуса. Молодого человека с травмами доставили в Витебскую областную клиническую больницу, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.