В Витебске микроавтобус въехал в самосвал, есть пострадавший
16 декабря в Витебске микроавтобус столкнулся с самосвалом на Московском проспекте.
Около 13:15 33-летний водитель микроавтобуса «Volkswagen», ехавший со стороны улицы Терешковой в сторону Короткевича, «догнал» двигавшийся впереди «МАЗ».
По предварительной информации водитель микроавтобуса не соблюдал дистанцию, в результате чего и столкнулся с грузовиком, за рулем которого был 63-летний водитель.
В результате столкновения пострадал 27-летний пассажир микроавтобуса. Молодого человека с травмами доставили в Витебскую областную клиническую больницу, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.
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