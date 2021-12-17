Оршанка поменяла дату в больничном и попала под уголовное дело

Зоя Машэка • 17/12/21 16:27 • Здароўе

Уголовное дело возбудили в отношении девушки из Орши, которая решила самостоятельно «продлить» больничный.



Оршанка предоставила работодателю листок нетрудоспособности, но он вызвал подозрения. В ходе проверки силовики изъяли больничный и направили его в Оршанский межрайонный отдел Государственного комитета судебных экспертиз для проведения судебной технической экспертизы документов.

Согласно выводам судебного эксперта в первоначальное содержание записей листка нетрудоспособности вносились изменения. Имела место подчистка некоторых цифр записей с последующей допиской на их месте других. Остальные цифры записей обведены чернилами.

В результате в отношении девушки Оршанский межрайонный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело, сообщает официальный представитель управления ГКСЭ по Витебской области Наталья Романова.