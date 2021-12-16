Очередная жертва тонкого льда — в Лепельском районе утонул рыбак
В Витебской области погиб еще один любитель подлёдного лова, несчастье произошло 15 декабря на озере Лядно в Лепельском районе.
В 12:46 в МЧС поступил звонок от очевидца, который сообщил о тонущем рыбаке. Приехавшим на место спасателям звонивший рассказал, что ловивший рыбку 37-летний мужчина провалился примерно в 120 метрах от берега.
Спасатели обследовали место происшествия, но утонувшего человека не нашли. Позже приехали работники водолазно-спасательной службы ПАСО «Витязь», которые нашли тело рыбака на глубине 6 метров, сообщается пресс-службой МЧС.
Глубина этого озера достигает 12 метров. Толщина льда в момент происшествия составляла всего 3 сантиметра.
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