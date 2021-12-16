Двести мешков для трупов закупает Глубокская ЦРБ, а чиновники заявляют о снижении заболеваемости COVID-19

ННВ • 16/12/21 17:23 • Здароўе

О закупке 200 паталогоанатомических мешков объявила Глубокская центральная районная больница.



Закупка производится из одного источника, мешки для упаковки трупов в это медучреждение должны поставить до 24 декабря. Стоимость партии таких изделий оценивается в 1500 рублей.

Другие медучреждения Витебской области в декабре тоже продолжают закупать эвакуационные мешки, но значительно меньшими партиями. Например, Витебский областной клинический центр пульмонологии и фтизиатрии в дополнение к предыдущим закупка приобрел еще 10 таких пакетов.

Напомним, что 15 декабря на совещании с участием Александра Лукашенко заместитель председателя Витебского облисполкома Владимир Пенин заявил, что заболеваемость COVID-19 на Витебщине идет на спад.