Витебскую область ожидает перезагрузка — убыточны 72% сельхозорганизаций

ННВ • 15/12/21 16:12 • Эканоміка

Лукашенко потребовал перезагрузки Витебской области от нового председателя облисполкома Александра Субботина. Успеть нужно за зиму.



Оценивая положение в регионе, Лукашенко заметил, что есть примеры достижения отдельными промышленными и сельскохозяйственными предприятиями приличных результатов, но вместе с тем хвалиться области особо нечем.

— Очевидно, что региону нужна перезагрузка. Если хотите - серьезная встряска. И у меня это не заржавеет. Сделайте, пожалуйста, за зиму соответствующие выводы, — предупредил он господина Субботина.

Александр Лукашенко заявил, что за последние семь лет (срок губернаторства Шерстнева) валовой региональный продукт в области сократился более чем на 8%. В текущем году регион единственный, где продолжает снижаться ВРП, в основном за счет строительства и сельского хозяйства.

— В последние годы ухудшаются многие показатели развития села. Снижены посевные площади и объемы сбора сельскохозяйственных культур. Сократилось поголовье крупного рогатого скота, производство молока, яиц. Причина — низкая организация труда, несоблюдение агротехнических сроков и регламентов. Исполнительская дисциплина ни к черту, и не надо говорить, что у вас не хватает кадров, — сказал Лукашенко. — Надо собраться, если мы не хотим потерять страну. Всего у вас хватает.*

Не смотря на принимаемые меры по развитию агропромышленного комплекса Витебской области, работа агропромышленных объединений остается убыточной. Без государственной поддержки убыточны 72% сельскохозяйственных организаций в регионе.

Кроме проблем в сельском хозяйстве, новому губернатору придется решать проблему с кадрами: только за последние пять лет трижды сменились руководители в Шумилинском и Оршанском райисполкомах, дважды — в Браславском, Толочинском, Дубровенском и Бешенковичском.