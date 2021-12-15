В Витебске будет 16 ёлочных базаров. Узнали, где
В канун Рождества и Нового года в Витебске с 20 декабря развернут торговлю 16 ёлочных базаров.
Лесхозы Витебщины обещают поставить в областной центр ели, сосны, а также елочные букеты и ели в кадках. Живые деревья последнее время пользуются повышенным спросом, поэтому объем их реализации собираются увеличить.
Цены на хвойные символы года мы уже сообщали. На срубленную ёлку прайс на ёлочных базарах в Витебске будет начинаться с 11 рублей 50 копеек, а живое дерево обойдется как минимум в 15 рублей.
В этом году ёлочные базары в Витебске будут работать по следующим адресам:
- Полоцкий рынок;
- Смоленский рынок;
- Южный рынок;
- у магазина № 23 ОАО «Витебские продукты» (Смоленская улица, 3/1);
- пересечение улиц Максима Горького и Академика Павлова;
- Пролетарская площадь;
- у магазина № 141 ОАО «Веста» на проспекте Победы;
- остановка городского транспорта «Юг-7» на улице Чкалова;
- Московский проспект, 45/1;
- улица Мира, 44 (ГПЛХО);
- улица Титова, 113;
- пересечение улицы Смоленской и проспекта Фрунзе;
- у магазина «Доброном» на улице Правды, 64а;
- у магазина «Копеечка» на улице Воинов-Интернационалистов, 11а;
- в районе торгового центра «Евроопт» на Московском проспекте, 130;
- в районе торгового центра «ТриО» на проспекте Строителей, 15в.
Всего же на ёлочных базарах в Витебской области лесхозы хотят продать примерно 30 000 новогодних деревьев. Свыше трети этого объема будет подготовлено Витебским, Поставским, Полоцким и Оршанским лесхозами, сообщает сайт Витебского ГПЛХО.
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