Налог на первую квартиру уже принят палатой представителей

Ігар Арцюх • 15/12/21 15:30 • Эканоміка

Собственники даже одной квартиры теперь обязаны платить жилищный налог — палата представителей приняла законопроект о налогах.



Новая редакция Налогового кодекса была принята депутатами в первом чтении 15 декабря. Внесенные в кодекс изменения предусматривают взимание жилищного налога даже с владельцев единственной квартиры, которые ранее были освобождены от этого сбора.

Новый налог не нужно будет платить пенсионерам, инвалиды I и II групп, несовершеннолетним, недееспособным гражданам, военнослужащим срочной службы и гражданам, несущим альтернативную службу, а также ветеранам.

До этого в Беларуси жилищный налог начисляли тем, кто владеет двумя и более квартирами. В то же время владельцы частных домов его уплачивали.

Согласно ранее распространенной Министерством финансов информации, предполагается, что новый налог составит от 20 до 50 рублей в зависимости от местонахождения жилья.

Платить налог на квартиру нужно будет раз в год.