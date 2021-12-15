Лукашенко пообещал модернизировать Витебскую областную больницу — хотят увеличить вместимость реанимации

ННВ • 15/12/21 13:28 • Здароўе

15 декабря Александр Лукашенко прилетел в Витебск, встреча с местными чиновниками началась с обсуждения ситуации с COVID-19.



Заместитель председателя Витебского облисполкома Владимир Пенин проинформировал участников совещания, что заболеваемость COVID-19 в регионе идет на спад. Что касается прививок против коронавируса, то до конца года местные власти надеются охватить 50% населения хотя бы первым компонентом вакцины.

— Больших проблем в данном направлении нет. Единственное, надо отметить, что в последнее время увеличилось число больных гриппом, — заверил Владимир Пенин. — Что касается ковида, на сегодняшний момент у нас все под контролем, вопросов нет.

При этом чиновник заострил внимание на нехватке финансирования в сфере здравоохранения, что сказывается на сроках реконструкции больниц. В частности, Витебская областная клиническая больница была построена в 1980-х годах и с тех пор капитально не ремонтировалась. Областной бюджет справится с реконструкцией не может.

— Будем напрягаться и закупать оборудование. А палаты, внешний вид - это уже сделаете сами. Упирайтесь, напрягайтесь в сельском хозяйстве, промышленности, собирайте деньги, с шапкой ходите по области, но это хотя бы сделайте. А с оборудованием постараюсь помочь. Вы знаете: лишних денег нет. Но, тем не менее, это главное: если мы сейчас не примем меры по насыщению нормальным оборудованием наших больниц, современными лекарствами наших больниц - завтра это аукнется. Людей лечить надо, — заявил Лукашенко.

Подробно о ситуации с амбулаторным лечением больных COVID-19 и положении дел в межрегиональных центрах по оказанию медпомощи доложил начальник главного управления по здравоохранению Витебского облисполкома Михаил Вишневецкий. Речь также шла об уровне заболеваемости коронавирусом в настоящее время, о своевременном направлении пациентов с COVID-19 на реабилитацию.