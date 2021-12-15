Криминального авторитета задержали за рэкет в Орше. Оперативное видео

Іван Дзедушкін • 15/12/21 15:55 • Крымінал

В Орше силовики задержали 49-летнего мужчину, имеющего статус «авторитета» в криминальном мире. Его обвиняют в вымогательстве денег у коммерсанта за предоставление «крыши».



По версии милиции ранее судимый житель Оршанского района с августа 2019 года до задержания в нынешнем декабре «крышевал» местного 39-летнего индивидуального предпринимателя.

Кроме того, злоумышленник угрожал бизнесмену оглашением некоего компромата, а также применением насилия и даже убийства.

За свое покровительство он потребовал сразу выдать 5000 долларов США, а затем ежемесячно платить по 100 долларов.

14 декабря предприниматель под контролем силовиков передал «авторитету» 12 000 рублей, после чего рэкетира задержали.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело за вымогательство, совершенное под угрозой убийства. Проверяется его причастность к совершению подобных преступлений, сообщает пресс-служба МВД.