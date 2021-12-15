Двух пенсионерок сбили в Глубоком, женщины в больнице

Іван Дзедушкін • 15/12/21 22:55 • Здарэнні

В Глубоком пенсионерки, переходившие улицу по пешеходному переходу, попали под легковушку.



ДТП произошло 15 декабря в 18:05 на перекрестке Московской и Красноармейской улиц райцентра. 53-летний водитель автомобиля «Renault» сбил двух пенсионерок, пересекавших проезжую часть справа налево по ходу движения легковушки.

Одной пострадавшей 61 год, второй — 63. В результате наезда они получили травмы и были доставлены в Глубокскую центральную районную больницу, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.