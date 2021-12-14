Стало известно, когда состоится республиканская Новогодняя ёлка в Минске

Сяржук Серабро • 14/12/21 16:59 • Адукацыя

27 декабря в Минске пройдет новогодняя ёлка, куда соберут детей со всей страны и придет Александр Лукашенко.



Витебский областной центр по обеспечению деятельности организаций системы образования проводит закупку услуг по подвозу участников из Витебской обалсти на это новогоднее мероприятие.

Детей и сопровождающих повезут тремя автобусами, из Витебска они отправятся утром 26 декабря. По дороге предусмотрены остановки возле Бешенковичей, Лепеля и Бегомля.

Сама ёлка состоится 27 декабря, как и прошлогодний новогодний бал у Лукашенко, судя по документации закупки, длиться она будет всего один и час и начнется в 10:45.

Ориентировочная стоимость транспортных услуг составляет 5000 рублей, поездку профинансируют из областного бюджета.