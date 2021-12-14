Николая Шерстнева отправили в отставку, он больше не госслужащий
Опубликован указ Лукашенко об освобождении от должности председателя Витебского областного исполнительного комитета Николая Шерстнева.
Согласно этому документу, витебский губернатор освобожден от занимаемой должности в связи с выходом в отставку. С такой же формулировкой освобождена и Лидия Ермошена, а вот губернатор Могилевской области Леонид Заяц назначен на другую должность.
Согласно белорусскому законодательству председатели областных исполнительных комитетов могут выйти в отставку независимо от времени нахождения в должности. Право на отставку может быть реализовано только один раз. 9 декабря Николаю Шерстнёву исполнилось 60 лет.
Как сообщали «ННВ», новым председателем Витебского облисполкома назначен Александр Субботин.
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