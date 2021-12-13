В Витебске отремонтируют подсветку домов на центральных улицах. Сколько это стоит?
Ремонт архитектурно-декоративной подсветки на жилых домах собирается провести Витебское городское жилищно-коммунальное хозяйство.
В негодность пришли 100 прожекторов на домах, расположенных на улицах Ленина, Замковой, Калинина, Кирова, Ильинского, Космонавтов, а также на проспектах Фрунзе и Московском.
Прожектора имеют различные повреждения, а также в них из строя вышли газоразрядные лампы. Кроме того, повреждены и другие элементы управления и коммутации этой иллюминации.
Витебское ГЖКХ объявило тендер на текущий ремонт неисправных частей подсветки. Он проводится в форме закупки из одного источника, ориентировочная стоимость ремонта — 7383 рубля 19 копеек.
Ремонт архитектурно-декоративной подсветки на жилых домах должны выполнить к Новому году. Оплачиваются работы за счет бюджетных средств.
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