В Витебске отремонтируют подсветку домов на центральных улицах. Сколько это стоит?

Сяржук Серабро • 13/12/21 17:08 • Эканоміка

Ремонт архитектурно-декоративной подсветки на жилых домах собирается провести Витебское городское жилищно-коммунальное хозяйство.



В негодность пришли 100 прожекторов на домах, расположенных на улицах Ленина, Замковой, Калинина, Кирова, Ильинского, Космонавтов, а также на проспектах Фрунзе и Московском.

Прожектора имеют различные повреждения, а также в них из строя вышли газоразрядные лампы. Кроме того, повреждены и другие элементы управления и коммутации этой иллюминации.

Витебское ГЖКХ объявило тендер на текущий ремонт неисправных частей подсветки. Он проводится в форме закупки из одного источника, ориентировочная стоимость ремонта — 7383 рубля 19 копеек.

Ремонт архитектурно-декоративной подсветки на жилых домах должны выполнить к Новому году. Оплачиваются работы за счет бюджетных средств.