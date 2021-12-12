Три человека сгорели во время пожара в Улле, спасти удалось только одну женщину

Зоя Машэка • 12/12/21 12:51 • Здарэнні

Пожар, унесший три человеческие жизни, произошел в ночь с 11 на 12 декабря в агрогородке Улла Бешенковичского района.



В 0:06 пожарным сообщили о том, что в Улле горит дом 92-летней пенсионерки на улице Кореневского — об этом рассказал постучавший в дверь пожарного аварийно-спасательного поста №15 местный житель. Информацию о пожаре передали в центр оперативного управления Бешенковичского районного отдела по чрезвычайным ситуациям и попросили выслать дополнительные силы для ликвидации пожара.

Сами же улльские пожарные поспешили к горящему дому. К их прибытию здание полыхало огнем. Вошедшие в охваченное пламенем помещение спасатели на полу в одной из комнат нашли 47-летнюю женщину, она была в сознание не не могла выбраться из горящей комнаты. Сельчанку вынесли на улицу и передали медикам, но от госпитализации она отказалась.

К сожалению при дальнейшей разведке и тушении пожара были обнаружены уже мертвые люди: 39-ти и 41-летний мужчина, а также 57-летняя женщина.

Как выяснилось позже, сама 92-летняя хозяйка живет в больнице сестринского ухода. В доме хозяйничал ее 41-летний сын, который погиб вместе с гостями.

В доме в результате пожара были повреждены кровля, потолочное перекрытие, стены и имущество. По предварительной версии он мог загореться из-за неосторожного обращения с огнем при курении погибших, сообщается пресс-службой МЧС.