Поезд «Минск-Мурманск» возобновит движение с 15 декабря

Сяржук Серабро • 12/12/21 14:35 • Турызм

С 15 декабря Белорусская железная дорога совместно с ОАО «РЖД» возобновляет сообщение по маршруту Минск – Мурманск.



Ранее сообщалось, что этот поезд начнет курсировать 14 декабря. Сейчас БелЖД уточнила график.

Поезд № 66 «Минск-Мурманск» будет курсировать один раз в неделю с отправлением из Минска по средам в 10:23 и прибытием в Мурманск по пятницам в 5:58. В обратном направлении поезд № 65 «Мурманск-Минск» будет отправляться из Мурманска по пятницам в 20:35 с прибытием в Минск по воскресеньям в 15:08, сообщает пресс-центром БЖД.

На территории Витебской области поезд, следующий в Мурманск, будет делать остановки на следующих станциях: Толочин (12:34), Орша-Центральная (13:16), Богушевская (14:16), Витебск (14:53) и Езерище (16:16). На обратном пути он станет останавливаться в Езерище (9:35), Витебске (10:41), Богушевской (11:28), Орше-Центральной (12:07) и Толочине (12:59).

Поезд «Мниск-Мурманск» был отменен еще в марте 2020 года, в самом начале пандемии COVID-19 в Беларуси и России.