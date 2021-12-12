Еще один рыбак утонул в Витебской области

ННВ • 12/12/21 13:22 • Турызм

11 декабря в Полоцком районе под лед провалился человек, спасти его не смогли.



В 16:12 спасатели получили сообщение о мужчине, тонущем на озере Яново возле деревни Бикуличи.

Спасти рыбака не удалось, сотрудники МЧС обнаружили и извлекли из воды тело утонувшего 59-летнего мужчины, сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, что 9 декабря 70-летний рыбак провалился под лед и утонул в Городокском районе.