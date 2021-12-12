Еще один рыбак утонул в Витебской области
11 декабря в Полоцком районе под лед провалился человек, спасти его не смогли.
В 16:12 спасатели получили сообщение о мужчине, тонущем на озере Яново возле деревни Бикуличи.
Спасти рыбака не удалось, сотрудники МЧС обнаружили и извлекли из воды тело утонувшего 59-летнего мужчины, сообщает пресс-служба ведомства.
Напомним, что 9 декабря 70-летний рыбак провалился под лед и утонул в Городокском районе.
Чытайце яшчэ
Каментаваць
Вы павінны увайсці каб каментаваць.
Можна ўвайсці праз: